نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ضد بيراميدز بالدوري في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم الاثنين، قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 / 2021، وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع مصر المقاصة، والزمالك مع المقاولون العرب، وبيراميدز مع الاتحاد السكندري بالجولة الأولى من البطولة المحلية.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في الجولتين الرابعة و الـ21 من النسخة الجديدة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز:

وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن مواجهة الأهلي لفريق بيراميدز بالجولة العاشرة في الدور الأول من البطولة المحلية، بينما ستقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين بالجولة السابعة والعشرين.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز:

ويلتقي الزمالك مع فريق بيراميدز بالجولة الثانية من الدور الأول ببطولة الدوري المصري الجديد، بينما سيلتقي الفريقين بالجولة التاسعة عشر من مباريات الدور الثاني بالبطولة المحلية.

وسينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 11 ديسمبر المقبل للموسم المقبل 2020 / 2021.

تعرف على مباريات الجولة الأولى

إنبي ضد أسوان

الأهلي ضد مصر المقاصة

المقاولون العرب ضد الزمالك

البنك الأهلي ضد وادي دجلة

سموحة ضد غزل المحلة

الإنتاج الحربي ضد سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش ضد الجونة

بيراميدز ضد الاتحاد

المصري ضد الإسماعيلي