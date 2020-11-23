بيكهام يظهر في الأهلي بعد التوقيع رسميًا

وصل أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بوادي دجلة الي مقر الأهلي للتوقيع رسميًا للقلعة الحمراء.

وانهي أمير توفيق كافة التفاصيل الخاصة مع وادي دجلة علي إعادة اللاعب مقابل 12.5 مليون جنيه .

ومن المقرر أن يعلن الأهلي رسميًا عن الصفقة بعد مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بنهائي دوري أبطال افريقيا.

وأستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر علي الدخول في معسكر مغلق مبكر وقبل المباراة بخمسة أيام كاملة لعدة أسباب علي رأسها فرض حالة من التركيز بين أوساط اللاعبين والثاني هو التأكيد علي قيمة المباراة التي تمثل بطولة خاصة مع المنافس التقليدي وهو الزمالك

بجانب أنها علي لقب دوري أبطال أفريقيا المؤهل لكأس العالم للأندية ، والسبب الثالث هو الإبتعاد عن ملعب استاد مختار التتش في تلك الأيام خاصة مع العثور علي بعض الأشياء الغريبة علي سيارات اللاعبين لدرجة اثارت الخوف من «سحر وشعوذه»

والسبب الرابع هو أن هناك جمعية عمومية سيشهدها النادي غدا وبعد غد وبالتالي سيغيب التركيز ولو قليلًا والخامس هو تقليص عدد اللاعبين وزيادة تركيز المدير الفني مع تحفيظهم خطة المباراة خاصة أن مع عودة اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة وصل عدد من يتدربون بالفريق لقرابة 35 لاعبًا،

والسبب السادس في معسكر الفريق المبكر هو زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإبعاد اللاعبين عن الإختلاط في حياتهم الطبيعية تخوفًا لأي حدث طارئ خلال الأيام المقبلة قبل ساعات من المباراة المهمة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن قرار المعسكر المبكر هو توفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادمة.