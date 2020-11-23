رغم الاستقرار على هويته.. سر رفض الكاف الإعلان الرسمي عن حكم نهائى إفريقيا

اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قرارا سريا بعدم الإعلان رسميا عن هوية حكم مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبلة

باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وجاء قرار الكاف بفرض حالة كبيرة من السرية على اسم حكم المباراة ورفض الإعلان عنه بشكل رسمي وذلك قبل المباراة بساعات قليلة تصل إلى 24 ساعة فقط وذلك بسبب خضوع الطاقم التحكيمى بالكامل إلى مسحة كورونا قبل إدارة المباراة .

ويفضل الكاف عدم الإعلان الرسمي عن حكام نهائى أبطال إفريقيا إلا بعد خضوع الطاقم بالكامل سواء حكم الساحة أو المساعدين أو طاقم حكما الفيديو إلى مسحة كورونا حتى لا يضطر إلى تغيير أحد بعد الإعلان الرسمي .

وأكدت العديد من التقارير أن الحكم المغربي رضوان جيد اقترب بشدة من إدارة مباراة النهائي الإفريقي ، والجزائرى مصطفى غربال سيكون حكما لتقنية الفيديو .

أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية .

ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم .

وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع إنه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا ومساندة فريقه ، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى لا علاقة للكاف به ، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه شأنه أن مجلس إدارة النادى الأهلى .