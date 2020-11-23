كومان يستبعد ميسي من قائمة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة دينامو كييف في أوكرانيا، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق عن المواجهة، كما شهدت عدم تواجد الهولندي فرانك دي يونج أيضًا مما أثار العديد من التساؤلات من جانب عشاق البلوجرانا عن أسباب استبعادهم خصوصًا كونها مباراة قارية.

ورد المدير الفني للفريق كومان عن تلك التساؤلات التي تدور في أذهان الجميع عبر المؤتمر الصحفي للمباراة قائلًا: " ليو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا ولا يزال بإمكانه تقديم المزيد في برشلونة".

وتابع: "لكننا فضلنا إراحته هو وفرانك دي يونج وعدم سفرهما مع البعثة إلى أوكرانيا". وأضاف: "هذا يأتي بسبب موقفنا في المجموعة حاليًا، نحن لدينا 9 نقاط بعد مرور 3 مباريات وعلينا أن نريح بعض اللاعبين". واختتم الهولندي تصريحاته: "لقد شارك ميسي ودي يونج في كل المباريات، ليس فقط مع برشلونة ولكن أيضًا مع منتخبات بلادهما، ليو ميسي سافر لمسافات طويلة لذلك علينا حماية اللاعبين من الإرهاق بسبب عدد المباريات الكبير الذي نخوضه في الموسم الحالي، ويجب على الاتحاد الدولي والأوروبي اتخاذ بعض القرارات اللازمة لتخفيف الضغط على اللاعبين". ويحل برشلونة ضيفًا على دينامو كييف غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" بقيادة الحكم السلوفيني الدولي، ماتيا يوج وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الحكام الذين سيقودون مباريات اليوم الثاني من الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. وتقام 8 مباريات يوم الأربعاء المقبل، في المسابقة القارية الشهيرة، أهمها ليفربول ضد أتالانتا، وريال مدريد ضد انتر ميلان وبايرن ميونخ ضد سالزبورغ. وجاء حكام المباريات كالتالي:. ليفربول ضد أتالانتا يديرها الحكم الإسباني الدولي – كارلوس جراندي ديل سيرو. ريال مدريد ضد إنتر ميلان يديرها الحكم الإنجليزي الدولي – أنتوني تايلور. بايرن ميونخ ضد سالزبورج يديرها الحكم الإسرائيلي الدولي – أوريل جرينفيلد. مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس يديرها الحكم الإيطالي الدولي – دافيدي ماسا. أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو يديرها الحكم السلوفيني الدولي – سلافكو فينسيتش. أياكس ضد ميتلاند يديرها الحكم الروسي الدولي – سيرجي كاراسيف. مارسيليا ضد بورتو يديرها الحكم السويدي الدولي – أندرياس إكبيرج. بوروسيا مونشنجلادباخ ضد شاختار دونتسك يديرها الحكم التركي الدولي – خونيت شاكير.

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