نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يكشف عن مدة غياب سيرجي روبيرتو بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي برشلونة، عن مدة غياب الظهير الأيمن سيرجي روبيرتو عن المباريات القادمة مع الفريق الكاتالوني بسبب تعرضه للإصابة.

وكان روبيرتو تعرض لإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة من مباراة أتلتيكو مدريد، أمس السبت، في الجولة العاشرة من الليجا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره برشلونة، وأكد من خلاله التشخيص السابق لحالة روبيرتو، وكشف عن تشخيص أدق لإصابة بيكيه.

وأعلن برشلونة، في بيان رسمي:"أظهرت الاختبارات التي أجريت اليوم على سيرجي روبيرتو أنه يعاني من تمزق في العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن، وستكون الفترة التقريبية لغيابه شهرين".

وخرج بيكيه مصابًا في الدقيقة 61 بعد تدخل غير مقصود من جانب كوريا، ويبدو أن الإصابة خطيرة وقد تبعده لعدة أشهر عن خط دفاع برشلونة.

ويذكر أنّ بيكيه لم يتعرض لأي إصابة خطيرة خلال مسيرته الكروية، وأطول فترة غياب كانت 42 يومًا فقط وثماني مباريات.

وخسر برشلونة بالأمس بهدف دون رد أمام أتلتيكو، ليتراجع ترتيب البارسا إلى المركز العاشر بـ11 نقطة.