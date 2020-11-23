نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط وحيد لحضور الجماهير نهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تُدير إتحاد الكرة المصري أن إسناد مهمة الإشراف على تنظيم نهائي دوري أبطال افريقيا مسؤولية كبيرة وسيحاول مع مسؤولي الكاف أن تخرج المباراة في أبهى صورة.

وأكد فضل إلى أن حضور الجمهور لنهائي القرن بين الأهلي والزمالك بات في يد الجهات الأمنية فقط في الوقت الذي أعلن فيه الكاف عن موافقة مبدئية بشأن حضور الجمهور بشأن الا يزيد العدد عن 10الآف متفرج.

وطالب فضل الأندية بالتعاون مع مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات الجديد، خاصة أن الدوري الجديد صعب للغاية، والأندية رفضت إقامته من دور واحد، لذلك سيتم ضغط المباريات بشكل كبير للتمكن من استكمال المسابقة.