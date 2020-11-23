نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز كفر قورص وتعادل الروضة وأشمون في دوري مراكز الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مباريات اليوم الإثنين في ختام الأسبوع الثاني من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية عن فوز فريق مركز شباب كفر قورص على حساب فريق مركز شباب كفر داود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في موقعة كروية مثيرة.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة أشمون مع سبك الأحد، بهدفين لكل منهما، كما تعادل الدبايبة مع الروضة بنفس النتيجة.

وحقق فريق مركز شباب بيجرم فوز ساحق على حساب فريق مركز شباب اصطباري بخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر بركة السبع من فريق أبنهس بخمسة أهداف دون مقابل.