نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الأوليمبية تعيد أحمد عبد الدايم إلى صراع انتخابات الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب قرارا بعودة أحمد عبد الدايم إلى قائمة المرشحين على منصب الرئيس فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة التى تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، وذلك بعد أن تقدم عبد الدايم بتظلم إلى اللجنة الأوليمبية بعد أن قامت اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد برئاسة سامح حمدى باستبعاده من قائمة المرشحين ، الأمر الذى جعل عبد الدايم يتقدم بالتظلم إلى اللجنة الأوليمبية ، التى قبلت التظلم من حيث الشكل .

وفى الموضوع بإلغاء قرار الاتحاد المصرى للكرة الطائرة باستبعاد المتظلم من كشوف المرشحين لرئاسة مجلس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية اخصها إعادة قيد المتظلم بقائمة المرشحين لانتخابات الاتحاد المحدد لها يوم 11 ديسمبر المقبل .