شاهد .. أول ظهور وتعليق من محمد صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر و نادى ليفربول الانجليزى ، صورة له من حفل تكريمة فى مصر وذلك ؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق محمد صلاح قائلا " يشرفني حصولي على هذه الجائزة ، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر " .

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و تواصل موقع "دوت الخليج" الاخباري، مع الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، للاستفسار عن حالة اللاعب محمد صلاح، الذي افاد بسلبية نتيجة للاعب الدولي بعد إصابته من فيروس كورونا المستجد.

واكد مجاهد، ان اللاعب محمد صلاح تعافي تمام من فيروس كورونا المستجد، في اسبوع، بسبب تطبيق برتوكول العلاج المصري عليه.

واضاف، ان الوزيرة كانت قد كلفت رئيس اللجنة العليا لفيروس كورونا المستجد، الدكتور حسام حسني بمتابعة حالته منذ أصابتة.

و شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، حفل اتحاد الكرة لـ تكريم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني و ليفربول الإنجليزي ومنحه جائزة " The inspirer Award " وهي جائزة " الملهم " مقدمة من اتحاد الكرة للنجم المصري باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم .

حضر الحفل ، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وأعضاء الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية ، وعدد من المهتمين بكرة القدم والشخصيات العامة والإعلامية والصحفية.

احتفى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإنجازات الذى حققها ولايزال يحققها محمد صلاح مع فريقه الإنجليزى خلال الفترة السابقة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية فى الدورى الإنجليزى .

وأعرب وزير الرياضة خلال الحفل عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني خلال منافساتها المقبلة، مؤكدًا ثقته الكاملة فى جهاز المنتخب الوطنى وجميع اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة .

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن صلاح أصبح رمزًا ونموذجًا للشباب المصري يحتذي به ، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة بدعم من القيادة السياسية نحو إكتشاف المزيد من المواهب المصرية دعمًا للمنتخبات الوطنية ، مشيرًا إلى أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التي تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالي بوجود الاحتراف.

ولفت عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة إلي أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخي الكرة المصرية بعدما تغني به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم .

يذكر أن وزير الرياضة شهد أمس تدريب المنتخب الذي يتواجد فيه محمد صلاح ضمن صفوف معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون .