بعد عزل أحمد أحمد.. هل يتغير موقف الكاف بشأن حضور مرتضى منصور نهائي أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 5 سنوات، ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى طوال هذه المدة.

وجاء قرار الاتحاد الدولى بإيقاف أحمد أحمد، بعد ثبوت اتهامه في تقديم وقبول الهدايا والمزايا الأخرى واختلاس الأموال ومخالفات مالية وإساءة استخدام المنصب.

كانت بداية كشف فساد أحمد أحمد فى الكاف عن طريق الفقيد المصري "عمرو فهمى" المدير التنفيذي السابق للكاف، والذى كشف فساد أحمد أحمد للجميع من خلال مطاردته فى الفيفا وكل المحاكم الرياضية الكبرى.

وبات موقف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك غامضا بشأن حضور نهائى إفريقيا المقرر إقامته الجمعة المقبل بين الأهلى والزمالك على استاد القاهرة بعد الإطاحة بأحمد أحمد وتغيير السياسات داخل الكاف وتولى الكونغولى كونستانت العمرى مهام إدارة الكاف .

وشهدت الأيام الماضية مخاطبات من قبل اتحاد الكرة لـ الكاف تفيد بصدور قرار بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك من قبل اللجنة الأولمبية لمدة 4 سنوات، وكان مجلس أحمد أحمد ينظر إلى إيقاف مرتضى منصور بأنه شأن داخلى ولا علاقة له بحضوره مباراة النهائى الإفريقي بين الأهلى والزمالك.

ويبقي السؤال الأهم الآن والتى ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة "هل يتغير موقف الكاف بشأن حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا يوم الجمعة المقبل؟".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن اليوم الاثنين أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).

وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.

وأضاف البيان: "وبالتالي، خلصت الغرفة القضائية إلى أن السيد أحمد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري."

وجاء في البيان "تعلق التحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بالكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة /تاكتيكال ستيل/ للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى".

وجاء في ختام البيان "تم إخطار السيد أحمد ببنود القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ عقوبة الإيقاف".