اللجنة الأولمبية تعيد أحمد عبد الدايم إلى صراع انتخابات الطائرة

أصدرت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قرارا بعودة أحمد عبد الدايم إلى قائمة المرشحين على منصب الرئيس فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة التى تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، وذلك بعد أن تقدم عبد الدايم بتظلم إلى اللجنة الأوليمبية بعد أن قامت اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد برئاسة سامح حمدى باستبعاده من قائمة المرشحين ، الأمر الذى جعل عبد الدايم يتقدم بالتظلم إلى اللجنة الأوليمبية ، التى قبلت التظلم من حيث الشكل .

وفى الموضوع بإلغاء قرار الاتحاد المصرى للكرة الطائرة باستبعاد المتظلم من كشوف المرشحين لرئاسة مجلس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أخصها إعادة قيد المتظلم بقائمة المرشحين لانتخابات الاتحاد المحدد لها يوم 11 ديسمبر المقبل .

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أصدر قرارا بإيقاف جميع أطراف واقعة المصارعة التي حدثت مساء الثلاثاء في المعسكر المقام بالمركز الأولمبي بالمعادي.

عقدت جلسات اليوم مع كل الأطراف وحرص المهندس هشام حطب على حضور جلسات اليوم التي حضرها الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وممثلي وزارة الشباب والرياضة للإستماع لكل الأطراف في حضور ممثلين عن كل الأطراف، مؤكدا أن الحفاظ على إستقرار الرياضة المصرية وإحترام النظام والقواعد واللوائح لا تهاون فيه ولن يسمح لأحد بالخروج عن النص.

وجاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه بناء على قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة 2020 ، وبعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وعلى أحكام الميثاق الأوليمبى، وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية، وعلى ما انتهت إليه الجلسة المنعقدة باللجنة الاولمبية المصرية بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثلى اللجنة الاولمبية المصرية وأطراف الواقعة دون حضور أى من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة رغم التواصل معهم وإبلاغهم بموعد الجلسة ، وعلى مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.

وبناء على واقعة قيام بعض لاعبى ومدربى الاتحاد المصرى للمصارعة بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب والسب أثناء تواجدهم بالمعسكر التدريبى بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 /11 /2020 .

وحرصا على الحفاظ على الأخلاق الرياضية ومبادئ الحركة الأولمبية وحفاظًا على المال العام وللصالح العام.

قرر :

مادة "1":

يتم إيقاف أطراف الواقعة الآتى أسماؤهم:

ممدوح فرج متولى مدرب منتخب المصارعة النسائية .

محمد عبد الحفيظ طلبة مدرب اللاعبة سمر عامر حمزه.

سمر عامر حمزه لاعبة منتخب المصارعة النسائية .

إسلام ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الاتحاد".

أحمد ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الاتحاد ".

محمد رضا على مدير إدارى الفرق القومية بالاتحاد المصرى للمصارعة.

د / أحمد عمارة المشرف العام على المنتخبات بالاتحاد المصرى للمصارعة.

وذلك بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة من قبل لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية فى موعد غايته خمسة أيام من تاريخه.