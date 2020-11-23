الجماهير تتوقع نجم لقاء الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا.. فيديو

يتبقى أيام قليلة على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين الأهلي والزمالك، والذي من المقرر أن ينقعد يوم ٢٧ من نوفمبر الجاري، ويعتبر الموعد الأول في تاريخ مواجهات الفريقين بهذه المناسبة، ويترقبها كل من جماهيري الأهلي والزمالك على الأشواق ليشاهدوا هذا اللقاء الحاسم الأول من تاريخه.

وتجولت كاميرا دوت الخليج في الشوارع المصرية، تسأل المواطنين عن توقعاتهم عن من سيكون نجم المباراة في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، وماذا ينتظرون من كل من الفريقين في هذا اللقاء، وعبر الكثير عن أرائهم ووجهوا كلامهم للفريقين داعين بأن يكون لقاء به روح رياضية عالية بينهما، ويظهرا بمنظر مشرف أمام العالم أجمع.

في البداية قال إبراهيم أحمد إنه يتوقف نجم المباراة على أداء اللاعيبة يوم الماتش، وأنه في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا ومرض العديد من اللاعبين فلا يوجد ترقبا على لاعب معين، عليهم فقط اللعب بتركيز ومجهود ليقدموا أفضل ما لديهم، ويتمى أنه لا توجد خشونة أو شحن بين اللعيبة، وأن تكون الأجواء رياضية بينهم مثلما كانوا يلعبون مع المنتخب في المباراة الأخيرة، خصوصا وأنها مباراة فريدة من نوعها.

وذكر محمد حسام أن توقعه هو فوز النادي الأهلي، وأن نجم المباراة سوف يكون اللاعب "علي معلول"، وأنه يتمنى أن توجد روح رياضية بين كل من الفريقين في اللعب، وأنها بطولة سوف تكون مصرية سواء بفوز النادي الاهلي أو الزمالك، لذلك يجب أن تكون بطولة مشرفة.

وأكمل يوسف أشرف أن توقعه فوز النادي الأهلي ونجم المباراة سيكون اللاعب "حسين الشحات"، وأنه يتمنى أن تكون روح اللعيبة رياضية، ويقدمون أفضل ما عندهم لكن بمظهر يليق بنا كمصريين خصوصا أنها بطولة سوف يشاهدها العالم أجمع.

وأضاف أسامة عوض أنه يتوقع أن يكون اللاعب "مروان محسن" نجم المباراة، لأنه مهاجم صريح على الجول ولاعب متمكن من الكرة، يركز في المباراة بشكل كبير ويلعب جيدا برأسه، فهو لاعب متميز، ويتمنى بأن المباراة تنتهي بمستوى يليق ببطولة قارة أفريقيا، وبروح جميلة ومنافسة شريفة.

وتابع حلمي محمود أنه يتوقع أن يكون اللاعب "أشرف بن شرقي" هو نجم المباراة، حيث إنه أصغر وأحرف لاعب في نادي الزمالك، وأنه يلعب جيدا وقادر على تسجيل الأهداف في أي مكان ووقت في الملعب، ويتمنى بأن تكون المباراة رياضيا وأخلاقيا جميلة، ويعجب بها كل جماهير نادي الأهلي والزمالك.

ويرى أشرف علي أن اللاعب "مصطفى محمد" من نادي الزمالك سوف يكون نجم المباراة، مع اللاعب "عمرو السولية" من النادي الاهلي، حيث إنها لعيبة حريفة في لعب الكرة، ومتمكنين من لعبهم في الملعب، ويتمني بأن يري روح رياضية بين اللاعيبة حيث إنهم أبناء منتخب واحد، والرياضة بها المكسب والخسارة.

وأنهى سعد بكر بأن نجم المباراة هو اللاعب "محمد هاني" من النادي الأهلي، مع اللاعب "طارق حامد" من نادي الزمالك، وأنه يتمنى أن يكون الماتش جيدا، وأن كل من يشاهد المباراة من العالم يقول بأن الفرقتين من مصر محترفتين، ويلعبوا بأكثر ما في عزمهم بروح رياضية عالية.