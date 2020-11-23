العين يحقق أول فوز في الدوري السعودي.. والرائد ينتصر على أبها

حقق فريق العين أول انتصاراته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي" موسم 2020 - 2021، وذلك بعد فوزه على ضمك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة للمسابقة.

افتتح فيصل العجمان التسجيل للعين في الدقيقة الحادية عشرة، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفًا لفريقه في الدقيقة 15، لكن تم وإلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار، بعد ثبوت وجود خطأ عليه.

وفي الدقيقة 94، أكد الجزائري سفير تايدر انتصار العين، بتسجيله الهدف الثاني من ضربة جزاء، ليحقق فريقه أول انتصار له في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد العين للنقطة الثالثة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد ضمك عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر والأخير.

وفي نفس الجولة، فاز الرائد على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف.

افتتح أحمد زين التسجيل لفريق الرائد في الدقيقة 16، قبل أن يعادل ستراندبيرج النتيجة لفريق أبها في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 74، أحرز المغربي محمد فوزير الهدف الثاني للرائد، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرائد للنقطة 10 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد أبها عند 4 نقاط.

ويلتقي فريق النصر نظيره الهلال اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2020-2021.

ويحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادي النصر المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط فقط.

ويستعرض "دوت الخليج"، موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين:

تقام المباراة بين الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة و 15 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، غدا الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر، نقل المباراة على القناة الرياضية إتش دي 1، وهي الناقل الحصري للمسابقة المحلية، للعام الثاني على التوالي، وبأداء صوتي للمعلق عيسى الحربين.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: الجدعاني

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو، محمد البريك

خط الارتكاز: كويلار، سلمان الفرج

خط الوسط: سالم الدوسري، جيوفينكو، كاريلو

خط الهجوم: جوميز

بينما يأتي التشكيل المتوقع لنادي النصر كالتالي:

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: كيم جيم، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الارتكاز: بيتروس، عبد المجيد الصليهم

خط الوسط: خالد الغنام، بيتي مارتينيز، نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله