إصابة رينيير لاعب بروسيا دورتموند بـ فيروس كورونا

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الاثنين، عن إصابة لاعبه البرازيلي رينيير بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ونشر حساب نادي بروسيا دورتموند الألماني تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة " تويتر"، جاء فيها:" لاعب بروسيا دورتموند رينيير أصيب بفيروس كورونا، وبدون أعراض.. نتمنى له الصحة والتعافي سريعًا."

وكان رينيير قد انتقل لصفوف بروسيا دورتموند الألماني معارًا من نادي ريال مدريد الإسباني لمدة موسم وحيد.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية، ستقرر عودة الجماهير للمدرجات في إنجلترا، بعد غياب استمر لـ 8 أشهر بسبب فيروس كورونا. وغابت الجماهير عن حضور المباريات في إنجلترا منذ شهر مارس الماضي، حيث الإغلاق الأول في إنجلترا، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". وأكدت شبكة "BBC" أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، سيقرر اليوم بعض الإجراءات بعد إنهاء الإغلاق العام يوم 2 ديسمبر المقبل، ومنها عودة الجمهور للمدرجات بشكل تدريجي. وأشارت الشبكة بأنه سيتم السماح بحضور متوسط 4000 مشجع في المباريات الخارجية لفرق الدرجات الأولى في إنجلترا، و2000 مشجع لفرق الدرجات الثانية، وذلك في الأماكن الأقل خطرًا، أي التي لا يتفشى فيها فيروس كورونا بشكل كبير، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.