إيجابية مسحة وليد عبدون لاعب الزمالك 2003

أكد وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين بنادي الزمالك، إيجابية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا لكريم عبدون لاعب وسط فريق النادي مواليد ٢٠٠٣، بعد الفحوصات التي خضع لها مؤخرا .

وأضاف عبدالرحمن أنه تم وضع بروتوكول علاجي للاعب، حيث يخضع له بجانب الحجر الصحي بالمنزل للتعافي من الفيروس .



من جانبه أكد كريم عبدون، أن حالته مستقرة، ولا توجد عليه أي اعراض، ويخضع للبروتوكول العلاجي المتبع، وهو حاليا بالعزل المنزلي لحين التعافي بشكل تام، ويخضع لفحوصات طبية بشكل مستمر .



ووجه اللاعب الشكر لإدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، ومسئولي القطاع برئاسة غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاعات الناشئين، وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس، على متابعة حالته بشكل دائم وتقديم كافة الدعم له.



ويعد كريم أحد أهم المواهب بقطاع الناشئين بالنادي، المتوقع له مستقبل مشرق نظرا للامكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب .

واثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل عن استمرار ايجابية حالة مدحت عيد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس الفريق الصاعد .

كانت المسحة أثبتت سلبية حالة محمد حسن لاعب الوسط على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة بعد يومين وفحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية. ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب النادي على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

ووصل التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك وزميله علي معلول لاعب الأهلي إلى القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء أزمة الطيران التي تسببت في تأخر وصول اللاعبين إلى القاهرة بعدما كان مقررا وصولهما بالأمس. ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب النادي على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة. ووصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك إلى القاهرة قادما من المغرب بعد المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية اليوم للكشف عن فيروس كورونا وسينتظم بن شرقي بعدها في تدريبات فريقه استعدادا للقاء الأهلي المرتقب المقرر له يوم الجمعة المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي. وينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأهلي المرتقب وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر مبكر ابتداء من اليوم من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في الفترة الحالية. أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب محمد حسن أمس ، جاءت سلبية. وأشار المصدر إلى أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة بعد يومين وإجراء فحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية. ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب النادي على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة. ووصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك إلى القاهرة قادما من المغرب بعد المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية اليوم للكشف عن فيروس كورونا وسينتظم بن شرقي بعدها في تدريبات فريقه استعدادا للقاء الأهلي المرتقب المقرر له يوم الجمعة المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي. وينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأهلي المرتقب وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر مبكر ابتداء من اليوم من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في الفترة الحالية. ووصل أيضا التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك وزميله علي معلول لاعب الأهلي إلى القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء أزمة الطيران التي تسببت في تأخر وصول اللاعبين إلى القاهرة بعدما كان مقررا وصولهما بالأمس. ويلتقى فريقا الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتي ستقام لأول مرة في تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد. وسبق وأن التقى قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك من قبل في 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائي نسخة 2005، ومثلهما في ربع نهائي نسخة 2008، ومثلهما في ربع نهائي نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلي في 5 مباريات وتعادل الفريقين في 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيجابية مسحة وليد عبدون لاعب الزمالك 2003 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.