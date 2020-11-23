الشباب والرياضة تعلن نتائج منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات الأول ، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، بالمركز الأوليمبي بالمعادى ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " .

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد حضر مباراة بين وزارة المجالس النيابية المالية والتي انتهت بسبعة أهداف مقابل هدف لصالح المالية ، ومباراة أخري بين الثقافة والخارجية وانتهت بنفس النتيجة لصالح الثقافة .



وشهدت الأدوار التمهيدية في يومها الثاني 12 مباراة ، حيث تعادل مجلس الوزراء مع التنمية المحلية بهدف لكل فريق ، وبسبعة أهداف لهدفين فازت السياحة علي القوي العاملة ، وبخماسية نظيفة فازت النقل علي التعليم العالي ، والإسكان علي التربية والتعليم بثمانية أهداف مقابل هدفين .



وحققت وزارة الأوقاف فوزًا صعبًا علي الزراعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، والتموين علي التخطيط برباعية نظيفة ، والإتصالات علي التعاون الدولي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وحافظت وزارة الدفاع علي تفوقها بهدفين لهدف علي وزارة الشباب والرياضة ، فيما خسرت وزارة الصحة من التجارة والصناعة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وفي أكبر نتيجة في منافسات اليوم سحقت وزارة الإنتاج الحربي وزارة قطاع الأعمال العام بتسعة أهداف نظيفة .

وشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات الأول، الذي يقام في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " ، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة . وخلال حضوره لمنافسات اليوم الثاني ، شهد وزير الرياضة مباراة بين وزارة المجالس النيابية المالية ومباراة الثقافة والخارجية ،بالمركز الأوليمبي بالمعادي . وأكد وزير الشباب والرياضة ، لمنتخبات الوزارات أن الهدف من إقامة الدوري هو المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة ، وتماشيا مع مبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب " ، في ظل إهتمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بصحةالمواطنين وتحفيزهم علي ممارسة الرياضية بشكل يومي ، وبرعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. و في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة . والتقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، شباب جامعة حلوان ، في ندوة كبرى للحديث عن مبادرة «مصر أولًا.. لا للتعصب»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار حرص الوزارة علي دعوة الشباب إلي الوحدة والابتعاد عن التعصب والكراهية. حضر اللقاء الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير التنمية الرياضية ، بالإضافة إلى قيادات الجامعة وشبابها ، وشباب يدير شباب تنظيمًا للقاء. ودعا الدكتور أشرف صبحي الشباب إلى ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية ورفع اسم مصر عاليًا ورفع شعار مصر أولا، وتغليب الروح الرياضية والتصدي الفساد والشائعات وكل القيم غير الفاضلة وكل القيم التي تسبقها كلمة لا ، مؤكدًا دعم القيادة السياسية وحرصها علي بناء دولة حديثة منذ 2014 واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب والمرأة منذ توليه المسئولية ودعوته لهم بالتصدي للشائعات والقيم المغلوطة . كما جدد " صبحي " دعوته إلي نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وأهمية احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين والعمل على تهدئة المشاعر والحفاظ على سلامة الجماهير . ولفت " صبحي " إلي إدخال مبادرة مصر أولا .. لا للتعصب في كافة برامج وأنشطة الوزارة بمختلف الإدارات المركزية ولفترة طويلة من أجل الوصول لكافة الشباب بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة ، مشيرًا أن استمرارية المبادرة هو الدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة لخلق أجواء خالية من التعصب ، مؤكدًا أنه لأول مرة يعزف سلام جمهوري لدولة واحدة في نهائيات كرة القدم. فيما أشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلي أن مبادرة مصر أولا.. لا للتعصب هي نتاج فكري بين الرياضة والإعلام من أجل الخروج برسائل للمجتمع المصري تنبذ التعصب بكافة أشكاله مستلهما حديثه من التاريخ المصري. وعلي هامش اللقاء تفقد وزير الشباب والرياضة رفقه رئيس جامعة حلوان مجمع الفنون والثقافة بالجامعة ، ويضم المجمع قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية و قاعات للأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل ومبنى العروض المتحفية ويضم مجموعة من المتاحف المتخصصة ومتحف الفن المعاصر .



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