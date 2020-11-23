تقارير: عودة الجماهير لمدرجات الملاعب الإنجليزية الشهر المقبل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية، ستقرر عودة الجماهير للمدرجات في إنجلترا، بعد غياب استمر لـ 8 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وغابت الجماهير عن حضور المباريات في إنجلترا منذ شهر مارس الماضي، حيث الإغلاق الأول في إنجلترا، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت شبكة "BBC" أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، سيقرر اليوم بعض الإجراءات بعد إنهاء الإغلاق العام يوم 2 ديسمبر المقبل، ومنها عودة الجمهور للمدرجات بشكل تدريجي. وأشارت الشبكة بأنه سيتم السماح بحضور متوسط 4000 مشجع في المباريات الخارجية لفرق الدرجات الأولى في إنجلترا، و2000 مشجع لفرق الدرجات الثانية، وذلك في الأماكن الأقل خطرًا، أي التي لا يتفشى فيها فيروس كورونا بشكل كبير، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية. وأعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الاثنين، عن إصابة لاعبه البرازيلي رينيير بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". ونشر حساب نادي بروسيا دورتموند الألماني تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، جاء فيها: "لاعب بروسيا دورتموند رينيير أصيب بفيروس كورونا، وبدون أعراض.. نتمنى له الصحة والتعافي سريعًا". وكان رينيير قد انتقل لصفوف بروسيا دورتموند الألماني معارًا من نادي ريال مدريد الإسباني لمدة موسم وحيد. وكشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موعد ظهور الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق في المباريات بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به خلال الأسبوع الماضي. وأكد كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية أن صلاح أجرى فحصا جديدا وجاءت نتيجته سلبية وسيخضع اليوم الاثنين لفحص طبي جديد مع الفريق بشأن مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا. وأوضح كلوب أن صلاح سيكون جاهزا للمشاركة مع ليفربول في المباراة المقبلة أمام أتالانتا بدوري أبطال أوربا والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل. وعن كثرة الإصابات التي يعانى منها الريدز، قال كلوب: "طالما لدينا 11 لاعبا على أرض الملعب سنقاتل على كل شيء، لعبنا بالطريقة التي أردنا اللعب بها من أول ثانية، أنا سعيد حقا بالأداء". وعلى الجانب الآخر، أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها ايجابية.

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