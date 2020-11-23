مكافأة مالية.. مصيلحي يحفز لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

ورفض محمد مصيلحي، الإفصاح عن حجم المكافأة إلى ما بعد المباراة لتحفيز اللاعبين.
وطالب محمد مصيلحي، لاعبي الفريق، بالتركيز الجيد خلال خوض التدريبات والاستماع إلى توجيهات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع سمنود بملعب الاتحاد بسموحة بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادا لمواجهة الأهلي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف خالد قمر ونجح سمنود في التعادل في الشوط الثاني.
وفي سياق آخر، طالب جماهير الاتحاد السكندري، مسئولي النادي برئاسة محمد مصيلحي، باستقدام حكام أجانب من أجل قيادة مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.
جاء ذلك خوفا من ضياع حقوق الاتحاد السكندري بسبب بعض الثغرات التحكيمية التي تحدث من قبل الحكام المصريين على الرغم من تطبيق تقنية الفيديو"var".
تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع سمنود على ملعب الاتحاد بسموحة بهدف لكل فريق، وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف لخالد قمر ونجح سمنود فى إدراك التعادل فى الشوط الثانى وكاد أن يخرج متقدما بالهدف الثانى لولا براعة حارس الاتحاد الذى أنقذ مرماه من فرصة موكدة ليحافظ على تعادل الفريق.
وأشرك حسام حسن، المدير الفني للاتحاد، جميع لاعبي الاتحاد خلال شوطى اللقاء، وتعد المباراة الفرصة الأخيرة قبل مواجهة الأهلى فى كأس مصر فى الدور قبل النهائى، والمقرر لها الأول ديسمبر المقبل على ملعب السويس الجديد.
وجاءت الصفقات الجديدة وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول الذي يأمل في إعادة هيكلة صفوف الفريق من أجل العودة إلي منصات البطولات من جديد.
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