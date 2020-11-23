مكافأة مالية.. مصيلحي يحفز لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

ورفض محمد مصيلحي، الإفصاح عن حجم المكافأة إلى ما بعد المباراة لتحفيز اللاعبين.

وطالب محمد مصيلحي، لاعبي الفريق، بالتركيز الجيد خلال خوض التدريبات والاستماع إلى توجيهات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع سمنود بملعب الاتحاد بسموحة بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادا لمواجهة الأهلي. وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف خالد قمر ونجح سمنود في التعادل في الشوط الثاني. وفي سياق آخر، طالب جماهير الاتحاد السكندري، مسئولي النادي برئاسة محمد مصيلحي، باستقدام حكام أجانب من أجل قيادة مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي. جاء ذلك خوفا من ضياع حقوق الاتحاد السكندري بسبب بعض الثغرات التحكيمية التي تحدث من قبل الحكام المصريين على الرغم من تطبيق تقنية الفيديو"var".