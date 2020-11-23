نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرس الليان يتعاقد مع لاعب بتروجت وميت خلف بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل فريق سرس الليان على توقيع مجموعة لاعبين جدد، للمشاركة في دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2020-2021.

ونجح الفريق السرساوي في ضم اللاعب محمود حسين تريكة صانع ألعاب فريقا بتروجت وميت خلف السابق، في صفقة إنتقال حر، لمدة موسمين.

وقام حسين بالتوقيع للفريق المنوفي في حضور محمد كليلة مدير الكرة وعلي جلال وكيل اللاعبين.

وسبق لسرس الليان ضم أكثر من لاعب منهم محمد عصام ديدا حارس كوكاكولا مواليد 98، وأمين محمد حارس المريخ وبيلا، ومحمد خيري ومصطفى صيام لاعبا ميجا سبورت، ومحمد حله لاعب ميت خاقان، ومحمد عنبه لاعب سرس السابق، وأحمد عبد الله بيعه لاعب أبو حماد، ونادر النويهي لاعب عرب الرمل.