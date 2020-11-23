نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " ماردونا" الجزيرة في صفوف الرجاء المطروحي رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق في الحصول علي توقيع سعد ماردونا لاعب وسط الجزيرة لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد .

وسبق للفريق المطروحي الحصول علي توقيع محمود حربي حارس الترسانة، وياسر رضا لاعب السكة الحديد، ومحمد صلاح لاعب الإسماعيلي ، ووليد عطية لاعب المنصورة، ومحمد عادل زيادة حارس سرس الليان، وحسن ربيع لاعب الزرقا، أحمد خير حارس الفيوم.

يذكر أن الرجاء المطروحي قد قام بقيد 13 لاعب في القائمة الأولي للفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد وضمت القائمة كل من : إبراهيم عيسي، ومحمد باستن، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وأمير صابر، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وإبراهيم جمال، وجون سيلا، ووائل فراج، وعزت جمال، وإسلام عبد الراضي، ومحمد أبو سريع.

وجاءت مباريات نادي الرجاء بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:

الجولة الأولى : فاركو - الرجاء

الجولة الثانية : الرجاء - ب. المحلة

الجولة الثالثة : المنصورة - الرجاء

الجولة الرابعة : الرجاء - الأوليمبي

الجولة الخامسة : كفر الشيخ - الرجاء

الجولة السادسة : الرجاء - دكرنس

الجولة السابعة : دمنهور - الرجاء

الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة

الجولة التاسعة : حرس الحدود - الرجاء

الجولة العاشرة : الرجاء - مالية كفر الزيات

الجولة الحادية عشر : أبو قير للأسمدة - الرجاء

الجولة الثانية عشر : الرجاء - سبورتنج

الجولة الثالثة عشر : بيلا - الرجاء

الجولة الرابعة عشر : الرجاء - بني عبيد

الجولة الخامسة عشر : الحمام - الرجاء