نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد مانشستر سيتي مع ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت العديد من التقارير الصحفية أن نادي مانشستر سيتي استبعد فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة، بالصيف المقبل، في ظل الأنباء التي تربط الأرجنتيني بالانضمام إلى السيتزينز بعد نهاية عقده مع البارسا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن المعلومات الواردة من إنجلترا تستبعد احتمالية انضمام ميسي إلى صفوف السيتي، وهو ما أكدته صحفية في شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

ونوهت صحفية بشبكة "سكاي": "أعرف من أشخاص قريبين من العملية أن السيتي لن يقدم عرضًا لشراء ميسي، حسب المعلومات التي لدي اليوم، فهذا الباب مغلق،مشيرة الى أن الأسباب التي ستدفع السيتي لاستبعاد التعاقد مع ميسي، قائلة: "السيتي له سببان لهذا، وهما العمر (33 عامًا) والنفقات المالية".

وتابعت "رغم أن ميسي لن يكلف النادي كثيرًا في عملية ضمه لأنه سيكون لاعبًا حرًا، إلا أن لديه راتبًا هائلاً، يبلغ حوالي 100 مليون يورو سنويًا، وسيكون عبئًا ماليًا كبيرًا على أي نادٍ، خاصة وأننا وسط جائحة كورونا العالمية".