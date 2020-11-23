سفير مصر بجيبوتي ورامي ربيع فى انتظار بعثة المقاولون العرب غدا

أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن محمد مصطفي عرفي السفير المصري في جيبوتي، ورامي ربيع مدرب فريق الكرة بالنادي سيكونان في إستقبال بعثة فريق الكرة لدي وصولهم لجيبوتي غدا الثلاثاء.

ويسبق رامي ربيع بعثة المقاولون العرب اليوم الاثنين لجيبوتي للترتيب لإقامة الفريق والاطمئنان على الإجراءات بالتنسيق مع السفارة المصرية بجيبوتي.

وتغادر في الثانية صباح غدا الثلاثاء ، بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مطار القاهرة في رحلة تستغرق أكثر من 13 ساعة لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي بتمهيدي الكونفدرالية ، حيث من المقرر أن تشهد الرحلة ترانزيت في مطار أديس أبابا قبل الإقلاع مرة أخري لجيبوتي.

ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الجمعة والسبت علي ملعب المباراة.

وجاءت مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.

ويلتقي المقاولون في الدور التمهيدي، يوم الأحد مع أرتا سولار بطل جيبوتي بملعب الأخير قبل أن تقام مباراة العودة في مصر.

وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فإنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.

وجمع الجهاز الفني لذئاب الجبل، العديد من الفيديوهات، لفريق أرتا سولار، للتحضير بقوة للمباراة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجيبوتي.