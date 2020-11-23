الاتحاد الدولي لليد يبحث مخاطبة شركات اللقاح العالمية لتوفير تطعيمات للمنتخبات المشاركة في كأس العالم

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد آخر المستجدات و التجهيزات والاستعدادات وكل ما يتعلق باستضافة هذا الحدث الدولي الكبير والذي من المقرر أن تستضيفه مصر مطلع العام القادم .

في بداية الاجتماع ، أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، مؤكدا قدرة الدولة علي التعامل بحزم مع المخالفين وبخاصة فترة إقامة البطولة وكذلك مع دخول فصل الشتاء .

وطمأن وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد الدولي لليد علي الاستعدادات للبطولة بداية من وصول الفرق والوفود المرافقة وصولًا للفنادق وصالات التدريب وصالات إقامة المباريات وحتي إنتهاء الفعاليات ومغادرة كافة الوفود.

وأبدي الدكتور أشرف صبحي إعجابه الشديد لما وصلت إليه البنية التحتية الرياضية بخاصة الصالات الأربع المستضيفة لبطولة العالم لليد، معللًا ذلك بأن البطولات الكبري في مختلف المجالات تضيف للبنية الأساسية .

من جانبه ، وجه الدكتور حسن مصطفي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة وكافة الوزراء المعنيين؛ لإصرارهم على خروج البطولة بأفضل شكل ممكن رغم ظروف جائحة كورونا ، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة خاصة بالمنتخبات حتى هذه اللحظة .

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لليد التفكير في مخاطبة شركات اللقاح العالمية لتوفير تطعيمات للمنتخبات وكافة المرافقين بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يجريه وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة.

حضر اللقاء ، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد ، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن حسين لبيب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة وقيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء اللجان المعنية .