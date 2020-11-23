جوميز يقود تشكيل الهلال لمواجهة النصر في الدوري السعودي

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي النصر، في قمة الجولة الخامسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج – جوستافو كويلار- فييتو – جيوفينكو – أندريه كاريلو.

خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويترقب عشاق كرة القدم السعودية، ديربي الرياض المنتظر الذي سيجمع الهلال بضيفه النصر، على ستاد الملك فهد الدولي، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل هذه المواجهة، سلطت صحيفة "الرياضية" السعودية، الضوء على أغلى ديربي في القارة الآسيوية، بقيمة تسويقية تبلغ 89.91 مليون يورو، نحو 396 مليون ريال سعودي.

وقالت الصحيفة في تقريرها، أن القيمة التسويقية للاعبي الهلال تبلغ نحو 46.73 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لضيفه النصر 43.18 مليون يورو، مع تفاوت القيمة للاعبين في الفريقين على مستوى المحترفين الأجانب والمحليين، الامر الذي يجعل ديربي الرياض الأغلى في القارة الصفراء.

ويُعد الأرجنتيني بيتي مارتنيز، لاعب النصر، أغلى نجم في قائمة الفريقين، بقيمة وصلت إلى 12 مليون يورو، ويليه البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الهلال، بقيمة 8 ملايين يورو، ويأتي ثالثًا زميله في الفريق الأرجنتيني لوسيانو فييتو بـ7 ملايين يورو، ثم المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف النصر، بـ 6.20 ملايين يورو.

ويتواجد ضمن القائمة بالنسبة لفريق الهلال كل من: سباستيان جوفينكو بـ4 ملايين يورو، والكولومبي كويلار بـ3.80 ملايين يورو، أما النصر فيوجد البرازيلي مايكون بـ3.90 ملايين يورو، ومواطنه بيتروس بـ3.80 ملايين.

أما على مستوى اللاعبين المحليين، فيعتبر عبدالفتاح عسيري، لاعب النصر، الأعلى قيمة سوقية بـ3.10 مليون يورو، بالتساوي مع سالم الدوسري، نجم الهلال، بنفس القيمة، ثم كنو بـ3 ملايين يورو، وياسر الشهراني بـ 2.20 يورو، وسلطان الغنام بـ 1.70.

يذكر أن الهلال يأتي في صدارة أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من حيث القيمة السوقية برقم يصل إلى 46.73 مليون يورو، يليه النصر 43.18 ويأتي الأهلي ثالثًا بنحو 39.50، ثم الاتحاد رابعًا بـ28.38، والشباب خامسًا بـ27.93.