رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام 5 سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات قادمة.

وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد.

وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته

ووصل أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بوادي دجلة الي مقر الأهلي للتوقيع رسميًا للقلعة الحمراء.