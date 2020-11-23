قبل نهائي القرن .. كورونا يقتحم الزمالك والأهلي ويضع باتشكيو وموسيماني في مأزق

ساعات قليلة وتشهد الكرة المصرية ملحمة كروية خلال اللقاء الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، في نهائي
ويخوض الفريقان تدريبات مكثفة من أجل تصحيح المسار لتحقيق اللقب من أجل إسعاد الجماهير، خصوصا في ظل المنافسة الشرسة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك "، التي تحرص جماهير الكرة المصرية على متابعة اللقاء.
وتمكن فيروس كورونا من اقتحام صفوف قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، قبل المواجهة المرتقبة بساعات قليلة .
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما تأهل الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.
إصابات النادي الأهلي
محمود كهربا
أعلن النادي الأهلي إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا عقب إجراء المسحة الطبية الخاصة بالفريق .
صالح جمعة
لم تمر سوي ساعات قليلة ليلحق صالح جمعة لاعب المارد الأحمر ويعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد ويعلن خضوعه للعزل المنزلي ليتخلف عن اللقاء المنتظر أمام الزمالك
محمد شريف
أعلن محمد شريف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "الحمد لله positive covide – 19".
وليد سليمان
وكتبت " وليد وسليم كورونا إيجابى ادعولنا الحمد الله .. لله الامر من قبل ومن بعد ".
إصابات نادي الزمالك
محمد حسن
أعلن محمد حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الثلاثاء الماضي إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد إجرائه مسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية.
وكتب محمد حسن عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الحمد لله عينة كورونا إيجابي .. أرجو الدعاء".
حازم إمام
أثبتت المسحة التي خضع لها حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عن تحول عينته من إيجابية إلى سلبية بعدما خضع للعزل في المنزل بعد إصابته بكورونا ليخضع للعزل المنزلي من أجل الأطمئنان على حالته الصحية .
محمود الونش
وسيخضع اللاعب للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع تلقي برتوكول العلاج وسيغيب عن لقاء القمة.
وبات جيمي باتشكيو المدير الفني لنادي الزمالك وبيتسو موسيماني في مأزق كبير عقب إصابة العديد من اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة بساعات قليلة والتي تغير مسار التوقعات.
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