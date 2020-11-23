قبل نهائي القرن .. كورونا يقتحم الزمالك والأهلي ويضع باتشكيو وموسيماني في مأزق

محمود الونش

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل إيجابية حالة محمود الونش مدافع الفريق الأبيض.

وسيخضع اللاعب للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع تلقي برتوكول العلاج وسيغيب عن لقاء القمة.

وبات جيمي باتشكيو المدير الفني لنادي الزمالك وبيتسو موسيماني في مأزق كبير عقب إصابة العديد من اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة بساعات قليلة والتي تغير مسار التوقعات.