الرياضة

إيجابية مسحة الونش واللاعب يغيب عن القمة الأفريقية

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أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل إيجابية حالة محمود الونش مدافع الفريق الأبيض.

وسيخضع اللاعب للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع تلقي برتوكول العلاج وسيغيب عن لقاء القمة.

وكانت المسحة اثبتت سلبية حالة محمد حسن لاعب الوسط على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة بعد يومين وفحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية. ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي ثنائي الزمالك وصلا للقاهرة اليوم وسيخضع اللاعبان لمسحة طبية قبل الانتظام في معسكر الفريق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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