خاص ..تفاصيل تعاقد الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام وإعلان قيمة الصفقة

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عن تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات قادمة.
وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد.
وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته
ووصل أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بوادي دجلة الي مقر الأهلي للتوقيع رسميًا للقلعة الحمراء.
وأكد مصدر داخل وادي دجلة، أن الأهلي رفع العرض المالي إلى 12.5 مليون جنيه، بجانب بعض البنود الخاصة بمبالغ إضافية حال تجاوز نسبة المشاركة وإعادة البيع.
ومن المقرر أن يسدد الأهلي قيمة الصفقة على 3 دفعات، وسيتم تحويل المبلغ الأكبر اليوم الإثنين، بقيمة 5 ملايين جنيه، ثم يتم سداد 4.5 مليون جنيه بعد 3 شهور و3 ملايين جنيه بعد 3 شهور أخرى.
ويستعد الأهلي، لاستقبال اللاعب وتوقيع العقود وإجراء الكشف الطبي، قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.
ولعبت ضغوط رمضان بيكهام دورا كبيرا على إدارة وادى دجلة بشأن تغير موقفهم وإبداء موفقة جديدة برحيله إلى الأهلى خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أن أعلن اللاعب رغبته الكاملة فى الانتقال إلى القلعة الحمراء، مطالبا وادى دجلة بتسهيل إجراءات انتقاله وعدم الوقوف أمام رغبته.
وفى هذا السياق تضاءلت فرص لحاق الثلاثي وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بمواجهة
الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى نهائى دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي اليوم: "موسيمانى حزين لإصابة وليد سليمان وكهربا كونهما أحد العمدة التى يتم الاعتماد عليها فى تشكيل الأهلى ، مؤكدا أن فرص اللاعبين فى اللحاق بمباراة الزمالك صعبة للغاية نتيجة ضيق الوقت واستمرار إصابتهم بالفيروس اللعين".
ودخل اللاعبون الثلاثة وليد سليمان وكهربا وصالح جمعة فى عزل منزلى لحين التعافي من كورونا والعودة من جديد للمشاركة مع الفريق ، ومن المقرر أن يخضع الثلاثي إلى فحص طبى جديد خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقفهم بشكل رسمي من المشاركة أمام الزمالك.
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