نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير توفيق: تعاقدنا مع بيكهام بناءً على طلب موسيماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إن صفقة التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام قادمًا من وادي دجلة تمت بناءًا على توصية الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأضاف أمير توفيق بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، وإدارة التعاقدات عرضا اللاعب على موسيماني وشاهد له فيديوهات وأبدى إعجابه الشديد بقدراته.

وتابع مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بأن بيكهام لاعب مميز للغاية ويجيد اللعب في أكثر من مركز ويناسب النادي الأحمر.

وأشار إلى أن موسيماني هو من منحهم الموافقة على ضم لاعب المنتخب الأوليمبي بعد متابعته للاعب وإن شاء الله يكون إضافة قوية للأهلي.

وزاد بأن بيكهام أصر على العودة إلى النادي الأهلي وطلب من مسؤولو وادي دجلة تسهيل المفاوضات.

ورفض مدير التعاقدات بالأهلي الرد حول إمكانية التعاقد مع صفقات أخرى قبل غلق الميركاتو الصيفي في مصر مكتفيا بقوله "لدينا مباراة نهائي إفريقيا يوم الجمعة المقبل".

وأعلن النادي الأهلي منذ قليل تعاقده رسميا مع أحمد رمضان بيكهام قادمًا من وادي دجلة لمدة ٥ مواسم.