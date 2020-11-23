نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض عدد من نجوم فريقي الأهلي والزمالك، للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوفهم، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر يوم الجمعة، باستاد القاهرة.

وعلي الرغم من زيادة عدد الإصابات في صفوف كل فريق، حتى الآن، إلا أن الأمر لن يؤثر على إقامة اللقاء في موعده، وفقا لوائح الكاف، بعد أن أكد مصدرا مسؤولا بالاتحاد الإفريقي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن المسحة الطبية التي سيخضع لها الفريقان، بعد غدٍ الأربعاء، ستكون "حاسمة".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن في حال ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الأهلي والزمالك، قد يتم تأجيل النهائي لمدة أسبوع.

يذكر أن الأهلي قد أعلن إصابة 3 لاعبين مقيدين بالقائمة الإفريقية بالفيروس، وهم صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان، وكشفت فحوصات الزمالك عن إصابة لاعبين ضمن القائمة الإفريقية، وهما محمد حسن ومحمود حمدي الونش.