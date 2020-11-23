نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم موقعة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة الفيصلي واتحاد جدة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز الرائد على ضيفه أبها 2-1 والعين على مضيفه ضمك 2-0 وتعادل القادسية مع الباطن 2-2.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تقدم رومارينيو بهدف للاتحاد قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن البرازيلي الأخر جويليرمي أوغوستو خطف هدف التعادل القاتل للفيصلي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

التعادل رفع رصيد الفيصلي إلى تسع نقاط في المركز الرابع مقابل ست نقاط للاتحاد في المركز التاسع.

وعلى إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، واصل الرائد مسلسل نتائجه المميزة وفاز على ضيفه أبها 2-1.

وتقدم أحمد الزين للرائد في الدقيقة 16، قبل أن يسجل كارلوس ستراندبيرغ هدف التعادل لأبها في الدقيقة 58. وفي الدقيقة 74 نجح محمد فوزير في تسجيل هدف الفوز للرائد.

ورفع الرائد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، متساويا في الرصيد ذاته مع الهلال المتصدر ووصيفه الشباب، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أبها عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تغلب العين على مضيفه ضمك 2-0.

وتقدم العين في الدقيقة 11 عن طريق فيصل الجمعان، قبل أن يضيف الجزائري سفير تايدر الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.