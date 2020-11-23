التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والنصر في الدوري السعودي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي النصر والهلال، بالتعادل السلبي فى من المباراة التي تجمعهما، في قمة الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي.

النصف الأول من المباراة شهد حذرًا من الطرفين، ولم يهدد أي منهما مرمى الآخر بفرص حقيقية للتهديف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في قمة الجولة الخامسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السودي".

وجاء تشكيل النصر في غياب عبد الرزاق حمد الله و نور الدين أمرابط كالآتي:

في حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: كيم جين سو - مايكون بيريرا - عبدالإله العمري - سلطان الغنام.

خط الوسط: بيتروس أراوخو - علي الحسن - عبدالمجيد الصليهم.

خط الهجوم: خالد الغنام - أيمن يحيى - بيتي مارتينيز.

وأعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي النصر، في قمة الجولة الخامسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج – جوستافو كويلار- فييتو – جيوفينكو – أندريه كاريلو.

خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.