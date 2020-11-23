مدافع الاتصالات يفاضل بين عرضين ليبي وخليجي

دخل مهران الجهمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتصالات، اهتمام أحد أندية الدوري الليبي، والدوري الإماراتي بعد بروز اسمه بين أندية الدرجة الأولى والثانية في الدوري المصري.

وجاء ذلك لما يقدمه اللاعب مع قطاع الناشئين بنادي الاتصالات الذي وقع عقد الانضمام إليه هذا الموسم، بعد أن استمر مع الفريق أكثر من 5 سنوات باستمارة لاعبي الناشئين.

وقال مراد الجهمي شقيق اللاعب إنه تلقى من نادي الفجيرة الإماراتي، بمبلغ مغري للاعب في سن صغير ولكن مهران لم يستقر على قرار حتى يعود لإدارة نادي الاتصالات التي وقع العقود معه في نهاية الموسم المنقضي.

وأضاف الجهمي أن، أحد المسئولين في نادي أهلي بني غازي تحدث معه خلال الأيام القليلة السابقة لضم مهران خلال قبل بداية الموسم الحالي في الدوري الليبي.

وأشار الجهمي خلال تصريحاته إلى أن، مهران في حيرة من أمرة خلال الفترة الحالية بسبب العروض المقدمة ولكنه في نفس الوقت مستقر في تمريناته البدنية مع الفريق والمشاركات الودية.

ومن ناحية أخرى لم نجد أن الجهمي صاحب الـ 19 عاما انضم إلى منتخب الشباب إلا في معسكرين فقط خلال فترة تواجده مع نادي الاتصالات، ولكن يتم استبعاده دون إبداء أي أسباب.

يذكر أن مهران الجهمي تفاوض معه في الموسم الماضي كل من أندية الزمالك والأهلي في قطاع الناشئين وسموحة والاتحاد السكندري، ولم تتم إبرام أي صفقات بسبب ارتفاع سعر الصفقة، وذلك قبل أن يحصل الاتصالات على توقيعه بصورة رسمية لمدة 5 سنوات.

ويخوض منتخب الشباب فعاليات بطولة شمال أفريقيا، مع كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثانى للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

وأكد مدير المنتخب أن قرعة تصفيات أمم أفريقيا ستقام نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق "زووم" لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال أفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

وخضع أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، لاختبار "رابيد تيست" للاطمئنان على سلامة الجميع، استعدادًا لاستئناف معسكر شباب الفراعنة، قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ويضم منتخب الشباب عددا كبيرا من اللاعبين الذين ظهروا فى تشكيلة انديتهم خلال مباريات الدورى الممتاز، وهو ما يزيد من فرص شباب الفراعنة فى التفوق على منتخبات شمال افريقيا خلال هذه البطولة.