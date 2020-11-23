أحلى كابتن ده ولا إيه .. حسام عاشور يشارك جمهوره صورة له مع أسرته | شاهد

وعلق حسام عاشور على الصورة قائلا " I love my family ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
ربنا يخليكم لبعض - ربنا يوفقك يارب - احلى كابتن ده ولا اي - ماشاء الله تبارك الرحمن
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وعلق عبدالحميد حسن، نجم النادي الأهلي سابقًا، على ملف رحيل حسام عاشور عن صفوف القلعة الحمراء وانتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري.
وقال عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ثقافة عاشور دمرته ولما أتكلم خسر كل حاجة ويا ريته فضل ساكت، وهو أخطأ بكل تأكيد".
وتابع نجم النادي الأهلي السابق: "حسام عاشور أخطأ تمامًا وكان عليه السكوت وعدم الحديث وكان يجب أن يختتم مشواره في الأهلي حتى ولو كان خرج معارًا لمدة موسم عن طريق النادي الأهلي".
وأشار: "حسام عاشور حر في قراره بالانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري ولكن تلك الخطوة جعلته يخسر تاريخه الكبير في الأهلي".
يذكر ان عمار حمدي، لاعب الاتحاد السكندري الحالي والأهلي سابقًا، قال إنه سعيد بالانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري بسبب جماهيره وإدارته.
وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقيت عددا من العروض المحلية والأجنبية وعلى رأسها كاراجمرك التركي".
وتابع: " فضلت الاتحاد السكندري علي كاراجمرك التركي رغم تقاضي مبلغ مالي اقل مع زعيم الثغر".
وكشف حمدي عن حديثه مع حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، وحسام عاشور، لاعب الأهلي السابق والاتحاد الحالي، بعد توقيعه.
وأكد حمدي "الكابتن حسام حسن تحدث معي والتدريب تحت قيادته أمنية كبيرة لي وأنا كان نفسي أتدرب تحت قيادة حسام حسن وإيهاب جلال".
وعن حديثه مع حسام عاشور، شدد: "حسام عاشور يعلم العروض التي أمتلكها ولكنه تحدث معي وقالي لي نصًا أن المباراة في نادي الاتحاد السكندري بـ100 مباراة مع أي فريق أخر، فهو نادي جماهيري كبير".
وأضاف حمدي: "قمت بالتجديد مع النادي الأهلي قبل توقيع إعارتي مع نادي الاتحاد السكندري".
وتابع: "مددت عقدي مع الأهلي 3 سنوات قبل الانتقال للاتحاد السكندري".
وأكمل: "بيراميدز تواصل معي لضمي قبل الانتقال للاتحاد السكندري".
وأوضح: "لن ألعب في مصر إلا في الاتحاد السكندري أو الأهلي وأطمح بالاحتراف الخارجي".
يذكر ان عمار حمدي، لاعب الاتحاد السكندري الحالي والأهلي سابقًا، قال إنه سعيد بالانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري بسبب جماهيره وإدارته.
وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقيت عددا من العروض المحلية والأجنبية وعلى رأسها كاراجمرك التركي".
وتابع: " فضلت الاتحاد السكندري علي كاراجمرك التركي رغم تقاضي مبلغ مالي اقل مع زعيم الثغر".
وكشف حمدي عن حديثه مع حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، وحسام عاشور، لاعب الأهلي السابق والاتحاد الحالي، بعد توقيعه.
وأكد حمدي "الكابتن حسام حسن تحدث معي والتدريب تحت قيادته أمنية كبيرة لي وأنا كان نفسي أتدرب تحت قيادة حسام حسن وإيهاب جلال".
وعن حديثه مع حسام عاشور، شدد: "حسام عاشور يعلم العروض التي أمتلكها ولكنه تحدث معي وقالي لي نصًا أن المباراة في نادي الاتحاد السكندري بـ100 مباراة مع أي فريق أخر، فهو نادي جماهيري كبير".
وأضاف حمدي: "قمت بالتجديد مع النادي الأهلي قبل توقيع إعارتي مع نادي الاتحاد السكندري".
وتابع: "مددت عقدي مع الأهلي 3 سنوات قبل الانتقال للاتحاد السكندري".
وأكمل: "بيراميدز تواصل معي لضمي قبل الانتقال للاتحاد السكندري".
وأوضح: "لن ألعب في مصر إلا في الاتحاد السكندري أو الأهلي وأطمح بالاحتراف الخارجي".
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