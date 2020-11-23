نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مجاناً وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا من أكثر ما يشغل بال جميع عشاق ومحبي كرة القدم في الوطن العربي، حيث يترقب الجميع مشاهدة مباراة نهائي القرن كما أطلق عليه الكثيرون في ظل الصراع الكبير بين الناديين الكبيرين على تحقيق لقب البطولة الإفريقية بعد غياب طويل عن التتويج باللقب، ومن المتوقع أن تشهد المباراة الكثير من الإثارة والمتعة الكروية الكبيرة، وخاصة أن المباراة لها قيمتها الكبيرة، كما أن لاعبي كلا الفريقين سيقدمون أقصي ما لديهم من أجل تقديم مباراة قوية تليق باسم الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة بين الأهلي والزمالك، حيث لم يسبق وأن تقابل الفريقين من قبل في نهائي البطولة الإفريقية، وقد نجح نادي الأهلي في تحقيق الفوز على الرجاء في نصف النهائي، كما حقق نادي الزمالك الفوز على الوداد ليحجز الفريقين مقعداً في نهائي البطولة الإفريقية وسط صراع كبير على الفوز في ظل وجود الكثير من اللاعبين أصحاب القدرات العالية داخل صفوف الفريقين في مباراة خارج أي توقعات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب استاد القاهرة في ظل الغياب الجماهيري عن اللقاء نظراً للإجراءات الاحترازية بسبب وجود فيروس كورونا، وسيشاهد الجميع المباراة من خلال شاشات التلفاز عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصرياً في الشرق الأوسط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

ستكون مباراة الأهلي والزمالك منقولة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD 7 بتعليق عصام الشوالي، أما عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في إفريقيا، فيمكن لجميع الجماهير المصرية متابعة مباراة الأهلي والزمالك من خلال قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي فقط، والتي يتم استقبالها في مصر فقط.

كما سنقوم بمتابعة المزيد من القنوات المجانية التي تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة إفريقيا، وغيرها من الأمور التي تهم جميع محبي وعشاق الناديين، وذلك عبر تحديث مستمر للمقال، فتابعونا.