عودة جزئية للجماهير في إنجلترا الشهر المقبل

عودة جزئية للجماهير في إنجلترا الشهر المقبلأعطى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، الضوء الأخضر من أجل عودة جزئية للجماهير إلى الملاعب الرياضية المفتوحة اعتبارًا من 2 ديسمبر المقبل، بما في ذلك مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحددت الحكومة البريطانية عدد الحاضرين في المدرجات بأربعة آلاف مشجع كحد أقصى أو 50 بالمئة من قدرة استيعاب الملاعب، أيهما أقل، وذلك في المناطق الأقل تضررًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما حدد العدد الأقصى بألفي متفرج أو نصف الملعب (أيهما أقل) في المناطق متوسطة الضرر من حيث انتشار الوباء.

وستبقى الملاعب مغلقة أمام الجمهور بالكامل في المناطق المصنفة الأكثر تضرراً في البلاد حتى إشعار آخر.

وتعد بريطانيا الدولة الأوروبية الاكثر تضررًا من الوباء، أحصت أكثر من 55 الف وفاة وأكثر من 1.5 مليون إصابة.

المصدر: أ ف ب