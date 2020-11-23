موقف مصطفى فتحي من المشاركة في مباراة نهائي القرن

تماثل مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للشفاء من الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل مباراة نادي مصر الأخيرة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وأبعدته عن اللقاء.
وأصبح اللاعب مصطفى فتحي، جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي في الفترة الماضية تحت إشراف أحد المتخصصين خارج القلعة البيضاء كي يعود في أقرب وقت للتدريبات.
وتواجد اللاعب مصطفى فتحي في معسكر الفريق اليوم استعدادا للقاء المرتقب أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
فيما نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن إصابة طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد.
وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن مسحة اللاعب التي أجراها بالأمس جاءت سلبية وشارك طارق حامد في تدريب اليوم بصورة طبيعة وسيتواجد في معسكر الفريق لخوض لقاء القمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل.
وكانت المسحة التي خضع لها الفريق بالأمس أثبتت إصابة محمود الونش مدافع الفريق بفيروس كورونا في حين يعاني مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد الحارس الصاعد من إصابة بكورونا بينما تماثل محمد حسن للشفاء من الإصابة.
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