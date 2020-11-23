خاص | واقعة غريبة.. لاعب الإسماعيلي الجديد يجرى عملية شفط دهون

ونصح بعض الأطباء المقربين من اللاعب بإجراء هذه العملية لإنقاص وزنه الزائد خاصة أنه يعاني من دهون سطحية مما يسهل شفطها باستخدام بعض التقنيات الحديثة قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم ١١ ديسمبر المقبل.
من جانب اآخر علم موقع "دوت الخليج" أن محمد بيومي لاعب الفريق تعرض للإصابة بكدمة في عضلة الشاظية خلال مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش وديًا غدًا.
كما يقترب الثنائي محمد مصيلحي وعمر الوحش لاعبا الإسماعيلي من إنهاء برنامجهما التأهيلي من الاصابة تمزق بطول العضلة الخلفية.
كما تعرض أحمد مصطفي لاعب الإسماعيلي الجديد بجرح في الأنف خلال مران الفريق اليوم.
وحضر المران المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي واجتمع مع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، هامش المران وأحمد العجوز مدير الكرة، وحفز "عثمان" التونسي فخر الدين بن يوسف بكلمات "إنت كويس" لكون رئيس النادي لأول مرة يتابع "بن يوسف" خلال تدريبات الفريق.
وكان أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الإسماعيلى خلال منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى والمقرر لها 9 ديسمبر المقبل.
وشهدت المباريات عن مواجهة الإسماعيلى فريقى الأهلى والزمالك فى الجولتين الثانية عشر والثالثة عشر.
الجولة الأولى
المصرى – الإسماعيلى
الجولة الثانية
الإسماعيلى – الإنتاج الحربى
الجولة الثالثة
الجونة – الإسماعيلى
الجولة الرابعة
الإسماعيلى – البنك الأهلى
الجولة الخامسة
أسوان – الإسماعيلى
الجولة السادسة
الإسماعيلى – المقاولون العرب
الجولة السابعة
مصر المقاصة – الإسماعيلى
الجولة الثامنة
الإسماعيلى – بيراميدز
الجولة التاسعة
غزل المحلة – الإسماعيلى
الجولة العاشرة
الإسماعيلى – سموحة
الجولة الحادية عشر
الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى
الجولة الثانية عشر
الإسماعيلى – الأهلى
الجولة الثالثة عشر
الزمالك – الإسماعيلى
الجولة الرابعة عشر
الإسماعيلى – انبى
الجولة الخامسة عشر
وادى دجلة- الإسماعيلى
الجولة السادسة عشر
طلائع الجيش- الإسماعيلى
الجولة السابعة عشر
الإسماعيلى – سيراميكا
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