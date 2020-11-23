خاص | واقعة غريبة.. لاعب الإسماعيلي الجديد يجرى عملية شفط دهون

أجرى الجزائري رضوان الشريفي لاعب فريق الإسماعيلي عملية شفط للدهون المتراكمة في بعض مناطق من جسده خاصة أن البرنامج التأهيلي الذي وضع للاعب فشل في إنقاص وزنه.

ونصح بعض الأطباء المقربين من اللاعب بإجراء هذه العملية لإنقاص وزنه الزائد خاصة أنه يعاني من دهون سطحية مما يسهل شفطها باستخدام بعض التقنيات الحديثة قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم ١١ ديسمبر المقبل.

من جانب اآخر علم موقع "دوت الخليج" أن محمد بيومي لاعب الفريق تعرض للإصابة بكدمة في عضلة الشاظية خلال مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش وديًا غدًا.

كما يقترب الثنائي محمد مصيلحي وعمر الوحش لاعبا الإسماعيلي من إنهاء برنامجهما التأهيلي من الاصابة تمزق بطول العضلة الخلفية.



كما تعرض أحمد مصطفي لاعب الإسماعيلي الجديد بجرح في الأنف خلال مران الفريق اليوم.



وحضر المران المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي واجتمع مع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، هامش المران وأحمد العجوز مدير الكرة، وحفز "عثمان" التونسي فخر الدين بن يوسف بكلمات "إنت كويس" لكون رئيس النادي لأول مرة يتابع "بن يوسف" خلال تدريبات الفريق.

وكان أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الإسماعيلى خلال منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى والمقرر لها 9 ديسمبر المقبل.



وشهدت المباريات عن مواجهة الإسماعيلى فريقى الأهلى والزمالك فى الجولتين الثانية عشر والثالثة عشر.



الجولة الأولى



المصرى – الإسماعيلى



الجولة الثانية



الإسماعيلى – الإنتاج الحربى



الجولة الثالثة



الجونة – الإسماعيلى



الجولة الرابعة



الإسماعيلى – البنك الأهلى



الجولة الخامسة



أسوان – الإسماعيلى



الجولة السادسة



الإسماعيلى – المقاولون العرب



الجولة السابعة



مصر المقاصة – الإسماعيلى



الجولة الثامنة



الإسماعيلى – بيراميدز



الجولة التاسعة



غزل المحلة – الإسماعيلى



الجولة العاشرة



الإسماعيلى – سموحة



الجولة الحادية عشر



الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى



الجولة الثانية عشر



الإسماعيلى – الأهلى



الجولة الثالثة عشر



الزمالك – الإسماعيلى



الجولة الرابعة عشر



الإسماعيلى – انبى



الجولة الخامسة عشر



وادى دجلة- الإسماعيلى



الجولة السادسة عشر



طلائع الجيش- الإسماعيلى



الجولة السابعة عشر



الإسماعيلى – سيراميكا