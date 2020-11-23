طارق حامد يرد على إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

رد طارق حامد لاعب نادى الزمالك على إشاعة إصابته بفيروس كورونا ونشر صورة عبر خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتب طارق حامد "إشاعة سخيفة".

ونفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما أثير مؤخرا، حول إصابة طارق حامد لاعب فريق الكرة بالنادي بفيروس الكورونا.

وأكد المصدر أن اللاعب سليم وأن نتيجة المسحة التي خضع لها سلبية هو وباقي لاعبي الفريق، باستثناء محمود حمدي الونش الذي تأكد إيجابية مسحته اليوم، ويخضع للعزل الصحي بالمنزل.

وشدد المصدر أن هذه الشائعات تظهر في وقت حاسم وهو قبل مواجهة الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل من أجل نشر حالة من التوتر، ولكن جميع اللاعبين والجهاز الفني، يدركون هذا جيدا وهم في حالة من التركيز الشديد للمباراة المقبلة.

وشارك طارق حامد في تدريب اليوم بصورة طبيعة وسيتواجد في معسكر الفريق لخوض لقاء القمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل عن استمرار إيجابية حالة مدحت عيد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس الفريق الصاعد بالإضافة لإيجابية مسحة محمود حمدي الونش مؤخرا.

وكانت المسحة اثبتت سلبية حالة محمد حسن لاعب الوسط على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة بعد يومين وفحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية.

