أول تعليق من ممدوح عيد على صفقة انتقال أحمد سامي لبيراميدز

أبدى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ترحيبه بالتعاقد مع المدافع أحمد سامي لاعب الفريق الجديد والذي انضم لبيراميدز قادما من صفوف مصر المقاصة لدعم خط الدفاع.
أوضح عيد أن سامي إضافة قوية لخط دفاع بيراميدز، وأن النادي أنهى جميع الإجراءات الخاصة بضمه مع مسئولي المقاصة بالأمس ووقع اللاعب عقدا مدته 4 سنوات مقبلة.
يذكر أن أحمد سامي أحد أبرز مدافعي الدوري المصري الممتاز وكان هدفا لكبار الأندية قبل أن ينجح بيراميدز في التعاقد معه بشكل رسمي لدعم صفوفه، وهو خامس صفقات نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد بعد كل من أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي والفلسطيني محمود وادي.
كانت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 أسفرت على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.
وأسفرت قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل، عن مواجهة الاهلى مع مصر المقاصة في أولى مباريات الفريق الأحمر، بالأسبوع الأول من البطولة المحلية.
من ناحية اخرى أجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.
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