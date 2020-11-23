نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - إعارة مدافع الأهلي إلى سموحة لمدة موسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مسؤولو النادي الأهلي على إعارة محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب إلى نادي سموحة لمدة موسم.

وكان مدافع الأهلي الشاب قد لعب معارًا للنادي السكندري في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم المنقضي، وظهر بمستوى مميز للغاية.

ونجح المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة في الحصول على موافقة مسؤولو النادي الأهلي لاستمرار إعارة محمد عبد المنعم لمدة موسم.

ومن المنتظر أن ينتظم محمد عبد المنعم في تدريبات سموحة بعد غد الأربعاء بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

وأعار الأهلي أكثر من لاعب في الميركاتو الصيفي الحالي مثل محمود الجزار وعمار حمدي ومحمد شكري وشادي رضوان.