نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يواجه أزمة إصابة نجوم الفريق بالوجوه الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في الاعتماد على وجه شاب جديد خلال مواجهة إنتر ميلان المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا"، فإن الشاب هوجو دورو، مهاجم فريق الكاستيا، تدرب مع الفريق الأول بأوامر من زيزو، وبخلاف أي مفاجآت، سيظهر اسمه في قائمة الفريق التي ستخوض المباراة.

وتابعت الصحيفة: "مع عدم وجود خيارات لهذا المركز، يحرص زيدان على وجود مهاجم آخر بجانب ماريانو دياز الذي شارك أساسيًا ضد فياريال، وسجل هدفا".

يذكر أن دورو قد أنضم لصفوف ريال مدريد قبل بضعة أشهر فقط، قادمًا من خيتافي، ورغم تمسك خوسيه بوردالاس مدرب فريقه السابق به، إلا أنه أصر على الانتقال للميرنجي.