نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم صفقة التعاقد مع نجم المنتخب الوطني الأولمبي، خلال الفترة المقبلة.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.

ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده خلال الأسابيع الماضية.

ويحاول المارد الأحمر، التعاقد مع فؤاد بالصيف بعد فشل ضمه بالانتقالات الحالية، حيث عرض على إنبي مبلغ مالي مقابل التنازل عن ما تبقى من إعارته.

ولا يمانع نجوم المستقبل توقيع اللاعب للقلعة الحمراء بالفترة المقبلة، إلا أنه اشترط حسم الأمر مع الفريق البترولي، والذي يمتلك عقده.