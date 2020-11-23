نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة يضم لاعب وسط تليفونات بنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤلي نادي السكة الحديد أحد أندية المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى في إنهاء إجراءات التعاقد مع أحمد النحاس لاعب وسط تليفونات بنى سويف لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر .

ووقع اللاعب عقود انتقاله للسكة الحديد في حضور جمعة مشهور المدير الفنى للفريق ووكيل اللاعب ومسؤلي النادي .

ويعد اللاعب هو احد الركائز الأساسية للتليفونات خلال المواسم الماضية وسبق له اللعب في أندية الألومونيوم وسوهاج وصعد مع فريق حرس الحدود للدورى الممتاز .

ويستعد السكة بقوة لإفتتاح مشواره في دوري القسم الثاني بمواجهة الترسانة في الجولة الأولي 25 نوفمبر الجاري ، وقد ضم العديد من اللاعبين أبرزهم ( اسلام عفرتو وأحمد محمد بلحه وإسلام سليمان و أمير حجازي ومحمود كلشط و محمد ريعو وعادل فكرى والعربي محمد والغنينى موسى هولاى وأحمد النحاس ) .

ويقود السكة الحديد جهاز فني يتكون من جمعة مشهور مدير فني وكمال اليمني مدرب عام وخالد محمد “بلية” مدرب وإسلام طاهر مدرب مساعد ووائل خليفة مدرب حراس المرمي والدكتور محمد عبدالعال طبيب ووليد نصار أخصائي علاج طبيعي وحسين إبراهيم مدلك ووليد أنور شئون لاعبين ومحمد جمال مدير الكرة.، محمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الفريق ومحمود عبد الغفور ومصطفى جميل ويوسف إبراهيم عمال مهمات .