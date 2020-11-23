نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلام يهزم سليم و كبريت اكتسح المعمل في دورى مراكز الشباب بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسفرت نتائج مباريات الأسبوع الثاني بالمجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس، عن فوز مركز شباب السلام على مركز شباب سليم بهدف نظيف في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الأول ، و مركز شباب كبريت المفارق على مركز شباب عرب المعمل ٣ / ١، وذلك في مباريات المجموعة الثانية والتي يتصدرها شباب السلام برصيد ٦ نقاط.

ويذكر ان اقيمت امس ٣ مباريات بالمجموعة الاولي، واسفرت النتائج عن، فوز مركز شباب المثلث علي مركز شباب قرية عامر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، و مركز شباب الرائد علي مركز شباب الحريه ٤ / ٣، و مركز شباب المدينة علي مركز شباب الشلوفة ١٠ / ٠