نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يشق الصف في باريس سان جيرمان بعد تصريحاته عن نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، الجدل بعد تصريحاته عن نيمار جونيور، وهو ما أكده ماركينيوس، قائد ومدافع الفريق، وذلك قبل مواجهة لايبزيج الألماني، غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وقال ماركينيوس، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "لا أعرف ما قصده توخيل بأن يضحي كل لاعب من أجل نيمار، لكن أعتقد أنه يقصد أن نيمار لاعب مهم للغاية، وقائد على أرض الملعب، ويتحمل المسؤولية، ويعمل من أجل الفريق، إلا أن كل لاعب يعلم تماما واجباته".

وتابع: "مواجهة لايبزيج بمثابة مباراة نهائية، كلنا على دراية بالوضع الحالي، ونتحدث سويا ونحفز أنفسنا لنقدم أداء قويا، لدينا المقومات لتحقيق الفوز، ونحتاج فقط لضرورة التركيز من أول لآخر دقيقة لتحقيق الفوز، وحصد هذه النقاط المهمة".

وأضاف: "في مباراة الغد، يجب ألا نكرر أخطاءنا أمام موناكو ولايبزيج (الجولة الثالثة)".

وأتم : "لدينا روح المنافسة، وجوع شديد لتحقيق الفوز، وندرك تماما أن المهمة ليست سهلة، وأننا لن نتأهل لنهائي دوري الأبطال بمجرد إشارة من أصابعنا، بل لابد من التغلب على العقبات، فالخسارة في مباراة لا تعني أننا فقدنا الشغف أو لا نتطلع للوصول مجددا للنهائي، بل الكل يعلم أن أهدافنا هذا الموسم هي نفس أهداف الموسم الماضي".

وأختتم : "نعم أنا سعيد بالعودة إلى قلب الدفاع، لقد أبلغني المدرب بقراره، وسأحاول بذل أقصى جهد لمساعدة الفريق".