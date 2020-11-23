ريال سوسييداد في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

ولازال يتبقى مباراة وحيدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بين أتلتيك بلباو وريال بيتيس والتي ستلعب اليوم الإثنين 23 نوفمبر.

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محمد يوسف

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