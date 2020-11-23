نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة جوميز.. الهلال يهزم النصر وينفرد بصدارة الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الهلال فوزًا غاليًا على حساب ضيفه النصر، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفي وقت سابق اليوم تعادل الشباب مع مضيفه أهلي جدة 2 /2 كما تعادل الفيصلي 1 /1 مع ضيفه اتحاد جدة.

وفي مباريات أخرى فاز الرائد على ضيفه ابها 2 /1 والعين على مضيفه ضمك 2 /صفر وتعادل القادسية مع الباطن 2 /2.

واستعاد الهلال الصدارة سريعا من الشباب بفضل الفوز على النصر حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطتين عن الشباب وتوقف رصيد النصر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر بعد تلقيه الهزيمة الرابعة.

وتقدم النجم الفرنسي بافتيمبي جوميز بهدف للهلال في الدقيقة 61 ثم أضاف صالح الشهري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وفي ملعب الجوهرة المشعة، تقدم الأهلي بهدف مبكر حمل توقيع عبدالله حسون ترمين بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة لكن الأرجنتيني كريستيان جوانكا أدرك التعادل للشباب قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف فواز علي خريص الصقور الهدف الثاني للشباب لكن بعدها بدقيقتين فقط رد الألماني ماركو مارين بهدف التعادل للأهلي.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تقدم رومارينيو بهدف للاتحاد قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول لكن البرازيلي الأخر جويليرمي أوجوستو خطف هدف التعادل القاتل للفيصلي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

التعادل رفع رصيد الفيصلي إلى تسع نقاط في المركز الخامس مقابل ست نقاط للاتحاد في المركز التاسع.

وعلى استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، واصل الرائد مسلسل نتائجه المميزة وفاز على ضيفه أبها 2 / 1.

وتقدم أحمد الزين للرائد في الدقيقة 16، قبل أن يسجل كارلوس ستراندبيرج هدف التعادل لأبها في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 74 نجح محمد فوزير في تسجيل هدف الفوز للرائد.

ورفع الرائد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث و تجمد رصيد أبها عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تغلب العين على مضيفه ضمك 2 / صفر.

وتقدم العين في الدقيقة 11 عن طريق فيصل الجمعان، قبل أن يضيف الجزائري سفير تايدر الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحقق العين أول ثلاث نقاط له بمشواره بالمسابقة، ليحتل بها المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، فيما يحتل ضمك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.