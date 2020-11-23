نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الاهلي التعاقد مع 4 صفقات بشكل رسمي، من أجل تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل في ظل رغبة إدارة النادي في سد نواقص الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونجحت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، في ضم طاهر محمد طاهر قادما من نادي المقاولون العرب في صفقة بلغت قيمتها المالية 22 مليون جنيه، إضافة إلى وجود بند في عقد اللاعب يسمح لذئاب الجبل في الحصول على 15 ٪ من نسبة بيع اللاعب مستقبلا.

إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي لم تقف عند طاهر محمد طاهر، بل نجحت في استعادة أحمد حمدي عبدالقادر قادم من الدوري التشيكي، إضافة إلى نجاح الاهلي في تدعيم مركز المدافع بضم بدر بانون من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، وأحمد رمضان بيكهام من نادي وادي دجلة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي الموسم المقبل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أحمد رمضان بيكهام (متولي)، على معلول

خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي افشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، جونيور أجاي

ويجري الأهلي في الوقت الحالي مفاوضاته من أجل ضم صفقة جديدة، وهي الاورجواياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، بناءا على طلب المدير الفني للفريق بيتسو موسمياني.