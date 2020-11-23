نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يفتتح ودياته في معسكر الإسماعيلية بلقاء الشهداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، خوض المباراة الودية أمام فريق الشهداء ، في الثانية من ظهر الثلاثاء بملعب فندق مركيور بالإسماعيليه، حيث يقام معسكر البنك استعداداً لمنافسات الدوري الممتاز.

وخاض البنك مؤخراً سبعة مباريات ودية فاز خلالهم على المعادي، 1/0 و3/1 وتعادل أمام بورتو، 2/2 ، ثم تعادل أمام النجوم 1/1 ،وفاز على مصر للتأمين 3/1، وتعادل أمام الداخليه 1/1 وتعادل أمام أهلي بن غازي 0/0 .

ودخل البنك الأهلي، معسكراً مغلقاً السبت الماضي بمدينة الإسماعيليه لمدة اسبوعين استعداداً للموسم المقبل من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض البنك الأهلي، خلال المعسكر 5 مباريات ودية للوقوف على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم الجديد.