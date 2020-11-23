الرياضة

البنك الأهلي يفتتح ودياته في معسكر الإسماعيلية بلقاء الشهداء

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، خوض المباراة الودية أمام فريق الشهداء ، في الثانية من ظهر الثلاثاء بملعب فندق مركيور بالإسماعيليه، حيث يقام معسكر البنك استعداداً لمنافسات الدوري الممتاز.

وخاض البنك مؤخراً سبعة مباريات ودية فاز خلالهم على المعادي، 1/0 و3/1 وتعادل أمام بورتو، 2/2 ، ثم تعادل أمام النجوم 1/1 ،وفاز على مصر للتأمين 3/1، وتعادل أمام الداخليه 1/1 وتعادل أمام أهلي بن غازي 0/0 .

ودخل البنك الأهلي، معسكراً مغلقاً السبت الماضي بمدينة الإسماعيليه لمدة اسبوعين استعداداً للموسم المقبل من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض البنك الأهلي، خلال المعسكر 5 مباريات ودية للوقوف على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم الجديد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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